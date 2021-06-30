Мужчина поиздевался над медиком "скорой"

Нападающему грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: Нацполиция

В столичной многоэтажке на ул. Генерала Жмаченко мужчина ранил ножом работника скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Скорую" вызвала мать пьяного нападающего, с которым у нее возник конфликт.

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"Фигурант подошел к медицинскому работнику, ударил ножом мужчину в живот и скрылся с места происшествия. Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали", - рассказала следователь Днепровского управления полиции Алена Голенко.

Злоумышленика задержали. Это 47-летний ранее не судимый киевлянин. За содеянное ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В Киеве совершили нападение на бригаду медиков "скорой". Инцидент произошел в Днепровском районе. В результате пострадали две женщины - 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра. Их с травмами и переломами госпитализировали. Сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева подчеркнули, что это не первое нападение на медиков со стороны агрессивных пациентов.