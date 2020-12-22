Мужчина погиб при загадочных обстоятельствах на берегу реки

Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице на ул. А. Янгеля на берегу реки Южный Буг прохожий нашел мертвого мужчину. Его разорвало взрывом.

Погибшим оказался 47-летний мужчина, рассказал заместитель начальника следственного управления ГУНП в Винницкой области Александр Солдатов.

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"Полицейские обнаружили чеку и осколки от гранаты. Установлено, что мужчина погиб от взрыва гранаты, которая была в его руке", - сказано в сообщении.

Основными версиями следствия является самоубийство или несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами. Открыто уголовное производство.

В городе Овруч Житомирской области 24 летний мужчина подорвал себя гранатой. Трагедия произошла на ул. Покальчука. Известно, что погибший - сирота.