Мужчина поджег себя в доме бывшей

Фото: pl.npu.gov.ua

В селе Войниха Лубенского района Полтавской области 33-летний мужчина облил себя и дом бывшей бензином и поджег.

Трагедия произошла, когда бывшие сожители выясняли отношения. Жизнь мужчине спасли патрульные Виталий Якименко и Руслан Куц, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Житель села Мгар Лубенского района приехал к своей бывшей сожительнице, чтобы решить семейные вопросы. Однако во время разговора между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина облил себя и дом бензином и угрожал все поджечь. Полицейские пытались успокоить его. К сожалению он проигнорировал слова полицейских и поджег бытовые вещи и себя", - рассказал начальник Лубенского районного отдела полиции Дмитрий Майборода.

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Инспекторы быстро накрыли мужчину одеялом и вывели из помещения. Затем передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали его в местную больницу.

В медицинское учреждение за помощью также обратился один из патрульных. Оказалось, что в результате тушения пожара он отравился угарным газом. Сейчас его жизни угрозы нет.

В Коростене Житомирской области 45-летний мужчина облил комнату в доме и себя бензином и забаррикадировался, угрожая поджечь дом. Кроме него, в помещении находились его жена и дети 11, 15 и 19 лет. На контакт мужчина не шел и отстреливался от полицейских, которые приехали по вызову.