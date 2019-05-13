Мужчина поджег дом, авто и себя после свадьбы дочери

На Закарпатье 43-летний мужчина облил бензином дом, машину и себя и поджег. Фото - Пограничье

В селе Косино Мукачевского района на Закарпатье 43-летний мужчина облил бензином дом, машину и себя и поджег. В результате чего он получил 80% ожогов тела.

Происшествие случилось вечером 12 мая, сообщает Mukachevo.net.

Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении. Врачи дают крайне неутешительные прогнозы.

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Его 19-летняя дочь, которая пыталась потушить огонь, тоже получила 10% ожогов тела. Ее состояние стабильное.

По неофициальной информации, у девушки накануне была свадьба.

73-летняя женщина облила себя бензином и подожгла. Трагедия произошла в селе Королево Виноградовского района Закарпатья. От полученных ожогов потерпевшая скончалась.