Мужчина подрезал ножом слесаря, который проверял оборудование

Причина нападения неизвестна Фото: zik.ua

В селе Мачехи Полтавской области местный мужчина напал с ножом на слесаря ​АО "Полтавагаз" и ранил его. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

"10 сентября на работника АО "Полтавагаз" совершено нападение. Житель села Мачехи по улице Шевченко нанес телесное повреждение слесарю, который выполнял в его доме осмотр газопровода и газового оборудования. Никаких конфликтов не возникало. Владелец впустил представителей общества в дом, а потом неожиданно напал на одного из специалистов и нанес ему ножевое ранение", - говорится в сообщении.

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Пострадавший получил ранение в живот. Сейчас он в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое. Злоумышленника уже задержала полиция.

В Мариуполе Донецкой области неизвестный посреди улицы нанес мужчине удар ножом в горло. Пострадавшему удалось сбежать и попросить помощи у прохожих.