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понедельник, 09 августа 2021 09:44

Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео

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Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
В Кривом Роге 61-летний мужчина подорвался на гранате. Фото: dp.npu.gov.ua

Известны новые подробности со взрывом гранаты в Кривом Роге. Происшествие случилось возле одного из домов по ул. Кармелюка.

61-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Прохожие в результате взрыва не пострадали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Из дома мужчины правоохранители изъяли две гранаты РГД-5 с запалами к ним", - говорится в сообщении.

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О мужчине известно, что он участник АТО. Вышел во двор, сел на скамейку. Позвонил в полицию и сообщил о намерении взорвать себя. На место выехали десятки экипажей патрульных, нацгвардейцы и взрывотехники. Прилегающую территорию оцепили, по данным Telegram-канала "Труха Харьков".

"С неадекватом вели переговоры. Одну гранату он отдал, но затем достал вторую. Через некоторое время раздался взрыв. По предварительной информации, ему оторвало ногу", - сказано в сообщении.

На обнародованном видео видно, как мужчина сидит на скамейке. А с обеих сторон возле него стоят полицейские. В какой-то момент они начинают бежать в разные стороны. А возле мужчины на скамейке раздается взрыв.

"Мужчина с 2014 года принимал участие в антитеррористической операции и несколько раз ездил на восток страны защищать родину. Он разведен, похоронил родителей несколько лет назад и жил один. Сослуживцы пострадавшего отзываются о нем исключительно хорошо. Не понимают, зачем мужчина хранил дома боеприпасы и для чего подорвал один из них возле жилого дома", - рассказал криворожский блогер Олег Ермолинський.

Обстоятельства дела выясняются.

Трагедия произошла 8 августа. Ранее сообщалось, что мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и потребовал пропустить его на территорию. На место вызвали полицейских. Те обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке.

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