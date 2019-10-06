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воскресенье, 06 октября 2019 14:47

Мужчина подорвал себя и жену гранатой: рассказали подробности взрыва в Донецкой области

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Мужчина подорвал себя и жену гранатой: рассказали подробности взрыва в Донецкой области
В результате взрыва супруги погибли. Фото: Prm

Правоохранители рассказали подробности взрыва в квартире в городе Курахово Донецкой области.

По предварительным данным, между супругами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина взял гранату и взорвал себя вместе с женой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате взрыва супруги погибли на месте. На месте происшествия эксперты обнаружили остатки гранаты РГО. Погибшие - 51-летний мужчина и 49-летняя женщина.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство". Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Взрыв произошел около 15.20 в городе Курахово в многоквартирном доме. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших - мужчина и женщина.

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06
октября

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