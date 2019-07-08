Мужчина подорвал себя гранатой

В Киеве от взрыва граната погиб человек. Фото: Proms

В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты погиб мужчина.

Погибший - житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения. Следователи квалифицируют произошедшее как самоубийство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. Он рассказал, что мужчина погиб от взрыва гранаты. Найденные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы.

На месте происшествия работают эксперты-криминалисты и следователи. Сведения по данному факту внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство.

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В селе Половли Ровенской области в результатах взрыва боеприпаса пострадали два человека. При осмотре места происшествия полицейские установили, что взрыв произошел в гаражном помещении. Там были обнаружены также деформированные остатки предмета, внешне похожего на составную часть боеприпаса к ручному противотанкового гранатомета РПГ-7.