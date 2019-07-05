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пятница, 05 июля 2019 19:50

Мужчина остался без руки из-за взрыва боеприпаса

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Мужчина остался без руки из-за взрыва боеприпаса
На Ровенщине в результате взрыва пострадали двое мужчин. Фото: Информатор

В селе Половли Ровенской области в результатах взрыва боеприпаса пострадали два человека.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что взрыв произошел в гаражном помещении. Там были обнаружены также деформированные остатки предмета, внешне похожего на составную часть боеприпаса к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7. Об этом сообщает Управление Нацполиции в Ровенской области.

В больницу был доставлен 58-летний мужчина с открытым переломом руки и осколочными ранами плеча. Во время оказания медицинской помощи врачи приняли решение об ампутации правой кисти. Также 18 летний сын мужчины в результате взрыва получил контузию, его также госпитализировали.

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Открыто досудебное расследование по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Следователи будут устанавливать, каким образом опасный предмет попал в руки мужчины.

Жизнь всех 6-х детей, пострадавших от взрыва гранаты на детской площадке в селе Пашена Балка на Днепропетровщине, вне опасности. Накануне вечером старшего из раненых детей, 16-летнего парня, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких и теперь подросток дышит самостоятельно.

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