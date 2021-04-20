Мужчина подобрал по дороге 20-летнюю пассажирку и изнасиловал

Обидчик подвозил девушку домой автомобилем Фото: pixabay.com

В Волынской области мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.

Инцидент произошел 19 апреля. Обидчик подвозил ее домой на автомобиле, пишут Волынские Новости. Известно, что к полицейским девушка обратилась сама.

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Там уже открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

В Харькове 44-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку. О том, что изнасиловали ее ребенка, полицейским сообщила мать. Мужчина силой затащил девушку в свою квартиру и под угрозами изнасиловал.