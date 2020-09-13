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воскресенье, 13 сентября 2020 12:29

Мужчина под наркотиком разбил авто

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На Львовщине 51-летний водитель под действием метадона разбил автомобиль. Об этом сообщает патрульная полиция.

ДТП произошло в прошлую субботу на автодороге Киев - Чоп возле Львова.

Житель города Дрогобыч руководил авто ВАЗ 21099, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и слетел с проезжей части.

 

Автомобиль перевернулся. К счастью, водитель не травмировался. Патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Проверка в медицинском учреждении подтвердила это.

 

На нарушителя составили два протокола: управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.

За 8 месяцев этого года во Львовской обл. зарегистрировали 398 ДТП из-за нахождения водителя в нетрезвом состоянии. В которых погибли 5 человек и травмированы 82 человека.

"Соблюдайте правила дорожного движения - не рискуйте своей жизнью и других участников движения", - говорят в полиции.

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2695 об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. За превышение скорости более чем на 50 км / ч предлагается увеличить штраф с 510 до 3400 грн.

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