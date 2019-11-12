В Харькове 23-летний мужчина перерезал себе горло и выпрыгнул с 8-го этажа. Фото - npu.gov.ua

12 ноября около 7.30 в Харькове возле дома на улице Амосова нашли труп мужчины.

Личность погибшего установили. Им оказался 23-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Предварительно, мужчина перерезал себе горло и выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже", - сказано в сообщении.

Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Выясняются все обстоятельства смерти мужчины.

В Хмельницком 30-летний мужчина хотел прыгнуть с 10 этажа дома. Перед этим вскрыл себе вены. Патрульные спасли мужчину от суицида. Пострадавшего забрала "скорая".