Мужчина перерезал себе горло и выпрыгнул с 8-го этажа

12 ноября около 7.30 в Харькове возле дома на улице Амосова нашли труп мужчины.
Личность погибшего установили. Им оказался 23-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Предварительно, мужчина перерезал себе горло и выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже", - сказано в сообщении.
Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Выясняются все обстоятельства смерти мужчины.
В Хмельницком 30-летний мужчина хотел прыгнуть с 10 этажа дома. Перед этим вскрыл себе вены. Патрульные спасли мужчину от суицида. Пострадавшего забрала "скорая".
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