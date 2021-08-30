Мужчина перерезал себе горло бензопилой

В Одесской области 30-летний мужчина покончил с собой, перерезав горло бензопилой. Фото: npu.gov.ua

В Одесской области 30-летний мужчина покончил с собой, перерезав горло бензопилой.

Трагедия произошла в лесополосе между трассой Одесса - Киев и селом Комаровка Подольского района, пишет "Думская".

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Погибший был жителем села Новоселовка Вознесенского района.

Что стало причиной такого поступка - неизвестно.

В Херсоне 30-летний мужчина перерезал себе горло электропилой. Самоубийство совершил в собственном доме на ул. Сретенской на глазах у родителей.