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вторник, 08 декабря 2020 18:41

Мужчина переоборудовал арендованный дом под мощную нарколабораторию
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В Овидиопольском районе Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатои, которую организовал 50-летний мужчина. К делу привлек двух знакомых
Фото: od.npu.gov.ua
В Овидиопольском районе Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатои, которую организовал 50-летний мужчина. К делу привлек двух знакомых
В Овидиопольском районе Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатои, которую организовал 50-летний мужчина. К делу привлек двух знакомых
В Овидиопольском районе Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатои, которую организовал 50-летний мужчина. К делу привлек двух знакомых
В Овидиопольском районе Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатои, которую организовал 50-летний мужчина. К делу привлек двух знакомых

В Одесской области прекратили деятельность мощной нарколаборатории, которую организовал 50-летний мужчина.

Он арендовал в Овидиопольском районе дом, в котором делал амфетамин с целью сбыта по всей Украине и за ее пределами. Для изготовления психотропного вещества мужчина привлек 29-летнего "специалиста" из Черкасской области. А для ее распространения - 48-летнего жителя Одесской области. Злоумышленников задержали после изготовления первой партии наркотика, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время обысков изъяли амфетамин, прекурсоры и лабораторное оборудование для его изготовления, растворители, веса, упаковочный материал, черновые записи, банковские карты, телефоны и прочее. Кроме того, более 2 килограммов марихуаны было изъято у водителя фигурантов. Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

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Трех правонарушителей, которые имеют непосредственное отношение к функционированию лаборатории, задержали. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за производство наркотиков.

Вопрос в отношении водителя, у которого изъяли марихуану, будет решаться после получения заключения экспертизы.

В Черновцах полицейские ликвидировали деятельность лаборатории по производству амфетамина и задержали организатора и участников наркогруппировки. В состав группы входило 7 человек, все жители региона. Организовал наркобизнес 34-летний черновчанин. Помогала вести "дело" его сожительница.

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