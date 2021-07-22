Мужчина отсидел за убийство отца и убил мать

 
Ексклюзивы
1/5
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 459
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 162
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 306
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 423
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 990
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 207
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1206
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 900
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Наш символический капитал бесконечно перетягивали за северные границы – Наталья Кривда
Просмотров: 423
Фото
Все фото
4
11
11
7
5
Ремонту не подлежат: в Одессе рухнула часть дома и раздавила авто
Ремонту не подлежат: в Одессе рухнула часть дома и раздавила авто
Воды по колени: Мариуполь затопило из-за сильного ливня
Воды по колени: Мариуполь затопило из-за сильного ливня
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
Мужчина спрятал более 1 кг наркотиков в желудке
Мужчина спрятал более 1 кг наркотиков в желудке
Видео
Все видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса
Одесскую маршрутку подтопило из-за ливня: люди выплывали из автобуса
На майдане Независимости произошла массовая драка
На майдане Независимости произошла массовая драка
Взбешенный бойцовский пес порвал в подъезде двух людей (18+)
Взбешенный бойцовский пес порвал в подъезде двух людей (18+)
Интервью
1/5
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 369
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 306
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 990
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 630
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 396
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 45
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
четверг, 22 июля 2021 18:52

Мужчина отсидел за убийство отца и убил мать

1 Комментировать
Мужчина отсидел за убийство отца и убил мать
На Волыни задержали 35-летнего рецидивиста, который забил до смерти отца, а через несколько лет - мать. Фото: t.me/dkr_npu

В одном из поселков Маневицкого района Волынской области 35-летний мужчина забил до смерти 62-летнюю мать утром 22 июля.

Накануне он вернулся из тюрьмы. Наказание отбывал за смертельное избиение отца, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рецидивист жестоко расправился с отчимом

"Злоумышленник только вчера досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за то, что в 2017 году нанес телесные повреждения отцу, от которых тот скончался. Уже сегодня утром горе-сын конфликтовал с матерью. Беспощадно бил ее деревянной палкой по голове, туловищу, ногам и рукам. После того вытащил женщину на тропу, а сам вернулся в дом", - рассказали оперативники.

Медики констатировали смерть женщины. Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.

В Луцке на Волыни задержали 29-летнего мужчину за убийство 56-летней матери. Женщину нашли мертвой в собственной квартире, а преступник скрылся. Его нашли и задержали. В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина отсидел за убийство отца и убил мать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий

Погиб партизан, за голову которого обещали миллион франков

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 8 Просмотров: 21582
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 8190
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 6138
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 4716
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4482
Происшествия
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем
Монастырский отреагировал на пьяную судью за рулем 1 Просмотров: 648
В СИЗО забили до смерти заключенного. Фельдшер "списал" все на сердце
В СИЗО забили до смерти заключенного. Фельдшер "списал" все на сердце 1 Просмотров: 342
Ремонту не подлежат: в Одессе рухнула часть дома и раздавила авто
Ремонту не подлежат: в Одессе рухнула часть дома и раздавила авто
4
 1 Просмотров: 297
Не разобрался: мужчина расправился с бывшим зятем
Не разобрался: мужчина расправился с бывшим зятем 1 Просмотров: 315
Возможна психиатрическая экспертиза: определили судьбу 23-летней грабительницы банка
Возможна психиатрическая экспертиза: определили судьбу 23-летней грабительницы банка Просмотров: 180
Больше всего комментируют
8
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
1
Пенсионерка с пилой: история радикальной борьбы с посиделками на лавочках получила продолжение
1
Шесть каналов нарушают языковой закон
Голосов: 1020
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть