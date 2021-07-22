Мужчина отсидел за убийство отца и убил мать

На Волыни задержали 35-летнего рецидивиста, который забил до смерти отца, а через несколько лет - мать. Фото: t.me/dkr_npu

В одном из поселков Маневицкого района Волынской области 35-летний мужчина забил до смерти 62-летнюю мать утром 22 июля.

Накануне он вернулся из тюрьмы. Наказание отбывал за смертельное избиение отца, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Злоумышленник только вчера досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за то, что в 2017 году нанес телесные повреждения отцу, от которых тот скончался. Уже сегодня утром горе-сын конфликтовал с матерью. Беспощадно бил ее деревянной палкой по голове, туловищу, ногам и рукам. После того вытащил женщину на тропу, а сам вернулся в дом", - рассказали оперативники.

Медики констатировали смерть женщины. Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении.

В Луцке на Волыни задержали 29-летнего мужчину за убийство 56-летней матери. Женщину нашли мертвой в собственной квартире, а преступник скрылся. Его нашли и задержали. В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека.