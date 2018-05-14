Мужчина отрезал палец беременной жене

На Закарпатье мужчина-садист отрезал своей беременной жене палец. Фото - ТСН

На Закарпатье мужчина-садист отрезал своей беременной жене палец. Женщина была вынуждена бежать в Полтаву в центр по адаптации жертв домашнего насилия.

По словам пострадавшей, мужчина на глазах у ее двух сыновей бросался в нее различными предметами, а дальше взялся за нож, сообщает mukachevo.net.

"Не работает совсем (палец. - Gazeta.ua). Он начал бросать в меня тазиками, дровами, всем, что было под руками. Я отошла от ребенка, подошла к двери. Когда я попыталась его успокоить - он отрезал мне палец", - рассказала пострадавшая Надежда.

Мужчину-садиста не остановило даже то, что женщина была на 6-м месяце беременности и рядом были дети. При этом пострадавшая боится обращаться в полицию.

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"Заканчивается тем, что выписывают штрафы по 150 гривен. Так же приехала к соседу. Его там папка толстая, за 8 лет. Жена на него писала. 200 метров от дома увезли и выпустили", - рассказала женщина.

Сейчас Надежда вместе с детьми переехала в другой город, а оттуда за границу к родственникам.

Мужчина убил мать своих восьмерых детей. Избил ее в кафе, потом дома продолжил. Оставил и пошел спать. Ночью пошел будить ее, чтобы встала к ребенку, потому что тот плакал. Женщина уже была холодная.