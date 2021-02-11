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четверг, 11 февраля 2021 17:59

Мужчина отомстил за любимую, у которой бывший отобрал детей и имущество
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В Киеве 26-летний мужчина отомстил бывшему сожительницы, спалив его авто. От возгорания авто Subaru огонь повредил еще 2 машины, припаркованные рядом
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве 26-летний мужчина отомстил бывшему сожительницы, спалив его авто. От возгорания авто Subaru огонь повредил еще 2 машины, припаркованные рядом
В Киеве 26-летний мужчина отомстил бывшему сожительницы, спалив его авто. От возгорания авто Subaru огонь повредил еще 2 машины, припаркованные рядом
В Киеве 26-летний мужчина отомстил бывшему сожительницы, спалив его авто. От возгорания авто Subaru огонь повредил еще 2 машины, припаркованные рядом

В Киеве 26-летний мужчина отомстил бывшему сожительнице, спалив его авто. Происшествие случилось на ул. Милославской на Троещине.

От возгорания авто Subaru огонь повредил еще 2 машины, припаркованные рядом. Полицейские в тот же вечер разыскали виновника происшествия, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Мы осмотрели место преступления, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что возгорание произошло в результате поджога. Выяснили, что сожительница задержанного неоднократно рассказывала ему о бывшем муже, который оскорблял ее и после развода отсудил у нее детей и общее имущество. Мужчина решил отомстить за женщину сжечь автомобиль ее бывшего мужа. Для этого он накануне позвонил товарищу и попросил подвезти по адресу, где припарковано авто. При этом о намерениях поджечь транспортное средство мужчина не сказал ни женщине, ни знакомому. Прибыв к Subaru, мужчина бросил под машину бутылку с легковоспламеняющимся веществом и скрылся", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Злоумышленника установили в тот же вечер. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его взяли под стражу с правом внесения залога. Могут посадить на 10 лет.

В Покровске Донецкой области 33-летнему мужчине всадили в живот нож. Подозреваемого задержали. Это новый муж бывшей сожительницы потерпевшего. За нож взялся из-за ревности.

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Дата
11
февраля

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