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четверг, 26 августа 2021 12:09

Мужчина открыл стрельбу у ресторана

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Мужчина открыл стрельбу у ресторана
В Харькове мужчина открыл стрельбу у ресторана. Фото: pixabay.com

В центре Харькова мужчина пришел в ресторан на ул. Ярослава Мудрого и открыл стрельбу.

Гости ресторана и прохожие вынуждены были прятаться от выстрелов, рассказал руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков.

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"Несмотря на скопление людей в заведении и на улице мужчина начал стрелять в воздух у летней площадки ресторана. Гости и прохожие были вынуждены прятаться от выстрелов", - рассказал Новиков.

Хулигану 28 лет, нигде не работает. Мотивы поступка раскрывать отказывается. Из какого оружия стрелял - устанавливают. Ему сообщили о подозрении в преступлении. Наказание за это - до семи лет лишения свободы.

Конфликт со стрельбой произошел в ресторане Favor Park hotel в Киеве. Пострадал один посетитель, но отказался писать заявление. Стрелять начал 34-летний уроженец Донбасса. Стрелок был пьян и не смог объяснить свои действия.

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