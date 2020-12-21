Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме

В Одесской области 25-летний мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину.

Злоумышленник ночью ворвался к потерпевшей в дом, сообщили в Татанбунарському отделе полиции Одесской области.

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Автор: od.npu.gov.ua Злоумышленник ночью ворвался к потерпевшей в дом

Автор: od.npu.gov.ua Обидчика задержали через несколько дней

"Правонарушитель - 25-летний житель райцентра - ночью пробрался в дом 73-летней женщины и, применив физическую силу, против воли потерпевшей вступил с ней в интимную связь. Покидая чужой дом, злоумышленник оделся в обновы, которые нашел в одной из комнат, и ушел ", - говорится в сообщении.

Обидчика задержали через несколько дней. В преступлении он сознался. Сказал, что был пьян.

После проведения всех экспертиз, мужчины взяли под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

В Харькове 72-летняя женщина стала жертвой изнасилования и ограбления 9 декабря. Нападавшего задержали. Им оказался 31-летний местный житель. Ранее судимый за убийство, серию изнасилований и разбойных нападений на женщин.