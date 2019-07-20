Мужчина обстрелял автобус

В Киеве мужчина устроил стрельбу по автобусу. Фото: 24tv.ua

В Киеве возле метро "Академгородок" мужчина открыл стрельбу по автобусу.

Сразу после инцидента злоумышленник скрылся. Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители объявили мужчину в розыск. Также начали разыскивать серый Opel Vivaro с номерными знаками АА5950ОС, на котором передвигался преступник.

Вскоре сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль злоумышленника. Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В итоге - 2 человек получили огнестрельные ранения.