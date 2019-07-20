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суббота, 20 июля 2019 12:38

Мужчина обстрелял автобус

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Мужчина обстрелял автобус
В Киеве мужчина устроил стрельбу по автобусу. Фото: 24tv.ua

В Киеве возле метро "Академгородок" мужчина открыл стрельбу по автобусу.

Сразу после инцидента злоумышленник скрылся. Об этом сообщает Информатор.

Правоохранители объявили мужчину в розыск. Также начали разыскивать серый Opel Vivaro с номерными знаками АА5950ОС, на котором передвигался преступник.

Вскоре сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль злоумышленника. Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента.

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В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником. В итоге - 2 человек получили огнестрельные ранения.

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