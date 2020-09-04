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пятница, 04 сентября 2020 12:47

Мужчина незаконно пытался ввезти в Украину элитные гаджеты

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Мужчина незаконно пытался ввезти в Украину элитные гаджеты
Товар конфисковали Фото: bloginside.in.ua

Украинца оштрафовали за попытку незаконно ввезти на территорию Украины элитные гаджеты на сумму 96 миллионов гривен. Его оштрафовали на всю сумму товара и конфисковали его. Такой приговор вынес Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области, сообщили в пресс службе Закарпатской таможни Гостаможслужбы.

Мужчина еще в июне попытался незаконно ввезти в Украину мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты и другие гаджеты торговых марок Apple, Samsung, Xiaomi, а также автозапчасти сумму более 96 миллионов гривен.

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"На таможенном посту" Ужгород "работники таможни пресекли незаконный импорт мобильных телефонов, оргтехники. Водитель транспортного средства DAF во время таможенного контроля подал документы, согласно которым через таможенную границу перемещали запчасти к автомобилям. Но таможенники проверили грузовик и обнаружили не заявленные в товаросопроводительных документах мобильные телефоны и аксессуары, а также оргтехнику торговых марок "SAMSUNG", "APPLE" и других ", - отметили в ведомстве.

На нарушителя наложили штраф более 96 миллионов гривен и конфисковали товар на такую ​​же сумму в пользу государства.

Правоохранители обнаружили более 56 кг кокаина в морском порту "Южный" в Одесской области. На черном рынке ориентировочная стоимость изъятого наркотика может достигать 200 млн грн.

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