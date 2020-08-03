Рекордное количество кокаина из Эквадора задержали в Одесской области

В Одесской области в морском порту "Южный" изъяли более 56 кг кокаина. Фото: пресс-службы прокуратуры Одесской области

Правоохранители обнаружили более 56 кг кокаина в морском порту "Южный" в Одесской области. Об этом сообщила Госпогранслужба. На черном рынке ориентировочная стоимость изъятого наркотика может достигать 200 млн грн.

Кокаин лежал в контейнере с бананами, прибывшем из Эквадора. Был расфасован в 47 брикетах и спрятан в вентиляционных люках. Каждый брикет имел фирменную маркировку в виде букв и цифр, которые указывают на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

По факту контрабанды наркотических средств начато уголовное производство.

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В феврале и мае этого года в морском порту "Южный" пограничники Одесского отряда также задерживали крупные партии кокаина. В феврале 31 брикет кокаина весом более 30 кг прибыл из Республики Чили с грузом легковых автомобилей. В мае более 53 кг наркотика были спрятаны в полостях контейнера с бананами, который тоже прибыл из Эквадора.