Мужчина нашел мертвым 5-летнего сына

Фото: dp.informator.ua

17 июня в Днепре в результате пожара в частном доме по ул. Леонтовича, 17 погиб 5-летний мальчик.

Мертвым его нашел отец, сообщает Информатор.

По предварительной информации, ребенок остался дома с 91-летней бабушкой. Когда отец вернулся домой, он увидел дым и сразу пошел в комнату. Там же он и обнаружил тело своего сына. Ребенок без признаков жизни лежал у обгоревшего дивана и подушки.

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Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Открытого огня в доме не было, но тлела мебель. Поэтому комната наполнилась дымом. Вероятно, мальчик надышался угарным газом. Причины трагедии устанавливают эксперты.

В одном из сел Запорожской области после пожара правоохранители обнаружили обгоревшие тела 10 и 5-летнего мальчиков и их дяди, 30 лет. Мать несовершеннолетних от горя повесилась. Ее тело нашли на дереве за домом.