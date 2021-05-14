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пятница, 14 мая 2021 07:22

Мужчина нарисовал свою разметку на отремонтированной трассе
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В Одесской области чамовильно нанес дорожную разметку, чтобы организовать гонки
Фото: facebook.com/odesapolice
В Одесской области чамовильно нанес дорожную разметку, чтобы организовать гонки
В Одесской области чамовильно нанес дорожную разметку, чтобы организовать гонки

После недавнего ремонта автомобильной дороги Т-16-07 Измаил - Килия - Вилково в Измаильском районе Одесской области появилась новая разметка. В частности, кто-то нарисовал стоп-линию, которая вводила водителей в заблуждение и заставляла останавливаться на дороге. Это создавало препятствия в движении транспорта.

Инспекторы разыскали нарушителя. Он объяснил - нанес свою разметку, потому что планировал устроить гонки, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Информация о самовольно нанесенной разметке попала в патрульную полицию города Измаил. Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность нарушителя. Общаясь с полицейскими, мужчина объяснил, что сделал разметку для автомобильных гонок, которые планировал организовать", - сказано в сообщении.

Патрульные составили на нарушителя административный протокол.

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна ежедневно ремонтирует дорогу на переул. Забайкальском. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года.

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