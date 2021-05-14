Мужчина нарисовал свою разметку на отремонтированной трассе

Фото: facebook.com/odesapolice

После недавнего ремонта автомобильной дороги Т-16-07 Измаил - Килия - Вилково в Измаильском районе Одесской области появилась новая разметка. В частности, кто-то нарисовал стоп-линию, которая вводила водителей в заблуждение и заставляла останавливаться на дороге. Это создавало препятствия в движении транспорта.

Инспекторы разыскали нарушителя. Он объяснил - нанес свою разметку, потому что планировал устроить гонки, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На дороге Киева заметили огромную дыру - Facebook взорвался шутками

"Информация о самовольно нанесенной разметке попала в патрульную полицию города Измаил. Инспекторы отдела безопасности дорожного движения установили личность нарушителя. Общаясь с полицейскими, мужчина объяснил, что сделал разметку для автомобильных гонок, которые планировал организовать", - сказано в сообщении.

Патрульные составили на нарушителя административный протокол.

В Харькове пенсионерка Ася Михайловна ежедневно ремонтирует дорогу на переул. Забайкальском. По словам местных жителей, ремонта дорога не видела 24 года.