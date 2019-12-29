Мужчина написал 2 прощальные записки и прыгнул с крыши

В Сумах 39-летний мужчина прыгнул с крыши многоэтажки. Фото - УНН

28 декабря в Сумах 39-летний мужчина прыгнул с крыши многоэтажки на ул. Прокофьева.

Перед этим написал 2 предсмертные записки, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Эльвира Биганова.

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"В 16.43 в дежурную часть полиции обратилась женщина. Сообщила, что ее муж выпил успокоительное и ушел из дома, оставив записку. В ней он со всеми прощался. Женщина была обеспокоена, что мужчина хочет покончить жизнь самоубийством. И что он может находиться в другой их квартире по ул. Прокофьева. Подозрения жены были небезосновательны. Ее муж действительно пришел в эту квартиру. Там он написал еще одну предсмертную записку, после чего прыгнул с крыши дома", - рассказала Эльвира Биганова.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства и причину самоубийства мужчины устанавливают.

В Харькове возле дома на улице Амосова нашли труп мужчины. Личность погибшего установили. Им оказался 23-летний местный житель. Он перерезал себе горло и выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже.