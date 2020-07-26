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понедельник, 27 июля 2020 07:55

Мужчина напал на бригаду "скорой"

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Мужчина напал на бригаду &quot;скорой&quot;
Черкащанин побил медика. Фото: facebook.com/groups/emd.ck.ua

В Черкассах мужчина набросился на бригаду скорой помощи и побил фельдшера.

"Диспетчеры приняли вызов о том, что в одной из многоэтажек Черкасс между этажами лежит человек в неизвестном состоянии. По указанному адресу выехали медики. На месте бригада увидела "картину маслом": человек действительно лежит, только не плохо ему - он находился в неадекватном состоянии от действия неизвестных веществ", - сообщила Ирина Назарок, прес-секретар Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Когда фельдшер поднял мужчину, тот начал угрожать, размахивать кулаками и ударил медика в лицо.

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"Бригада нажала "тревожную" кнопку. Медики дождались приезда полиции охраны и патрульной полиции. Следственно-оперативная группа составила протокол. Работники екстренкы написали заявление о нападении. Фельдшер с побоями обратился в больницу. Еще раз бригада была задействована на непрофильный вызов еще и с опасностью для жизни. А в это время, возможно, кто нуждался в экстренной помощи", - добавила Назарок.

В поселке Голубовка Днепропетровской области 46-летняя пьяная женщина несколько раз вызвала "скорую". Во время одного из вызовов "пациентка" избила 24-летнюю фельдшера. Потерпевшая в больнице.

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Дата
27
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