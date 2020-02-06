Пьяная "пациентка" несколько раз вызывала "скорую" и избила фельдшера

На Днепропетровщине пьяная женщина несколько раз вызывала "скорую" и избила фельдшера. Фото: УНИАН

В поселке Голубовка Днепропетровской области 46-летняя пьяная женщина несколько раз вызвала "скорую".

Во время одного из вызовов "пациентка" избила 24-летнюю фельдшера. Потерпевшая в больнице. Об этом в Facebook сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины Радий Шевченко.

"46-летняя женщина вызвала "скорую", жаловалась на высокое артериальное давление и головную боль. Бригада скорой помощи после обследования обнаружила у нее только алкогольное опьянение, но все же предложила госпитализацию. Женщина отказалась в грубой форме", - рассказал Шевченко.

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Впоследствии женщина во второй раз вызвала "скорую" по тому же поводу. Когда бригада прибыла на вызов, женщина избила 24-летнюю фельдшера, ударив несколько раз кулаком в голову.

Фельдшер с жалобами на сильную головную боль, головокружение, тошноту, многократную рвоту была доставлена ​​в приемное отделение Новомосковской центральной районной больницы. Ее госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Гематома левой височной области".

К пьяной женщины вызвали полицейских.

Неизвестный сломал врачу скорой помощи челюсть, потому что тот не захотел давать нужный ему медицинский препарат. Это произошло в городе Ватутино Черкасской области.