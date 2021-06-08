В Днепре 55-летний мужчина пробрался в технологическое помещение котельной, застрял в трубе и не мог самостоятельно выбраться оттуда пять дней.

Вечером 7 июня на место событий вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua В Днепре 55-летний мужчина на пять дней застрял в трубе котельной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грабитель застрял в дымоходе

"Мужчина самостоятельно попал в технологическое помещение котельной на улице Космической Соборного района. Спасатели с помощью веревки и снаряжения спустили мужчину до уровня первого этажа, после чего передали работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Автор: dp.dsns.gov.ua Мужчину вытащили спасатели. С истощением его госпитализировали

Спасенного человека с предварительным диагнозом "истощение" госпитализировали в городскую клиническую больницу № 2.

В селе Вознесенское на Черкасщине 62-летняя женщина просидела почти сутки в 20-метровом колодце. Доставали ее спасатели и соседи. Выяснилось, она прыгнула в колодец после просмотра новостей.