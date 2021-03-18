Мужчина на проспекте устроил стрельбу

В Запорожье на просп. Соборном мужчина устроил стрельбу.
Происшествие случилось вчера, 17 марта, около 22:00. Патрульные получили два вызова от прохожих. Очевидцы также сообщили приметы стрелка, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ресторане произошла стрельба. Задержали полтора десятка человек - СМИ
"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был пьян, вел себя неадекватно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него пистолет и газовый баллончик", - рассказали патрульные.
На место вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции.
В Томашполе в Винницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть поселка. Выяснилось, что мужчина на праздновании дня рождения вместо фейерверков сделал более 20 выстрелов из автомата вверх и пытался скрыться от полиции на автомобиле.
Комментарии