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четверг, 18 марта 2021 13:37

Мужчина на проспекте устроил стрельбу

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В Запорожье на просп. Соборном мужчина устроил стрельбу.

Происшествие случилось вчера, 17 марта, около 22:00. Патрульные получили два вызова от прохожих. Очевидцы также сообщили приметы стрелка, рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Автор: facebook.com/zaporizhiapolice
  В Запорожье мужчина устроил стрельбу
В Запорожье мужчина устроил стрельбу

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"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию мужчину. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был пьян, вел себя неадекватно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него пистолет и газовый баллончик", - рассказали патрульные.

Автор: facebook.com/zaporizhiapolice
  Задержанный - 33-летний местный житель. был пьян
Задержанный - 33-летний местный житель. был пьян

На место вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции.

В Томашполе в Винницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть поселка. Выяснилось, что мужчина на праздновании дня рождения вместо фейерверков сделал более 20 выстрелов из автомата вверх и пытался скрыться от полиции на автомобиле.

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