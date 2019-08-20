Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста

Фото: svidok.info

20 августа в Николаеве мужчина прыгнул с Ингульского моста. На вид погибшему 30-40 лет.

По словам очевидцев, он бежал по мосту. Вдруг перелез через ограждение и прыгнул. После удара о землю человек еще подавал признаки жизни, однако скончался до приезда "скорой", сообщает Свидок.Инфо.

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Охрана моста и медики "скорой" от комментариев отказались. Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

В Киеве мужчина прыгнул с моста на проезжую часть. Сделал это с моста на станции метро Берестейская. Погиб на месте.