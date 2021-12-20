Мужчина на глазах у ребенка выстрелил в жену

В Тернополе мужчина на глазах у двухлетнего ребенка стрелял в жену. Фото: npu.gov.ua

В Тернополе мужчина выстрелил из пистолета в 30-летнюю жену. В это время на руках держал двухлетнего ребенка.

С ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали, сообщили 20 декабря в отделе коммуникации областной полиции.

"В день несчастного случая, 17 декабря, у них были гости. Между мужем и женой возник конфликт. На момент ссоры подозреваемый держал на руках двухлетнего ребенка. Чтобы успокоить и напугать жену, он угрожал ей пистолетом. В этот момент ребенок дернулся и оружие выстрелило ", – рассказали полицейские.

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Женщина самостоятельно вызвала "скорую". Угрозы жизни нет, по словам медиков.

Мужчина в содеянном признался. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

В одном из сел Самборского района Львовской области 40-летний мужчина зарезал 31-летнюю беременную жену. А потом перерезал горло. Все видела 10-летняя дочь супругов. Мужчину нашли, когда был еще жив. Он с раной шеи в больнице.