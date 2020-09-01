Мужчина на "Газели" сбил односельчанина Фото: tsn.ua

В Запорожье мужчина жестоко расправился с односельчанином. Конфликт между ними произошел ночью возле одной из сельских магазинов. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть как водитель "Газели" быстро трогается с места, а его односельчанин падает от удара. Мужчина пытался встать, но его сбил тот самый микроавтобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель сбил мужчину бывшей и добивал монтировкой

Водителя, который пытался убежать, задержали на следующий день. Ему 42 года. Сначала он пытался скрыться в селе у знакомых, а потом хотел убежать, уже на другом авто.

"Сотрудники группы реагирования заметили разыскиваемый автомобиль ВАЗ и начали его преследовать. Водитель пытался скрыться сельскими улицами, а злоумышленник, который прятался в авто на заднем сиденье, даже хотел выпрыгнуть из него во время движения. Сотрудники группы реагирования провели спецоперацию и задержали подозреваемого", - говорит пресс-секретарь ГУ ЧП в Запорожской области Елена Лебединская.

От полученных пострадавший скончался на месте.

4-летняя девочка погибла на глазах у родных. В городе Каменское Днепропетровской области водитель Mitsubishi Galant сбил 2 женщин с 4-летней девочкой, которые переходили дорогу.