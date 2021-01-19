Мужчина месяцами жил с трупами матери и брата в квартире

Одно тело пролежало более 8 месяцев, другое - около 3-х Фото: volyn.com.ua

В Запорожье на ул. Козака Бабуры жители многоквартирного дома пожаловались полицейским на трупный запах из одной из квартир.

По словам местной жительницы Ангелины Майбороды, полицейские приехали и обнаружили в квартире тела двух людей, принадлежащих матери и брату мужа. Одно тело пролежало более 8 месяцев, другое - около 3. Женщина утверждает, что их сосед душевнобольной, поэтому его опасаются жители дома, а отправить его на принудительное лечение не могут.

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В полиции сообщили, что тела отправили на экспертизу для установления причин смерти женщины и мужчины.

"Следователи открыли уголовное производство. Ведется следствие", - рассказала пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская, передает tsn.ua.

В полиции отметили, что на принудительное лечение мужчину могут отправить только по решению суда.

В Харькове в квартире на ул. Валентиновский 59-летний мужчина зарезал 84-летнюю мать и несколько дней жил с трупом. Полицию 2 января вызвал родственник погибшей. Объяснил, что бабушка его жены несколько дней не выходит на связь. А живет она с сыном, который имеет психические расстройства.