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воскресенье, 03 января 2021 15:33

Мужчина жил несколько дней с трупом

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Мужчина жил несколько дней с трупом
В Харькове 59-летний мужчина зарезал 84-летнюю мать и несколько дней жил с трупом. Фото: npu.gov.ua

В Харькове в квартире по ул. Валентиновский 59-летний мужчина зарезал 84-летнюю мать и несколько дней жил с трупом.

Полицию 2 января вызвал родственник погибшей. Объяснил, что бабушка его жены несколько дней не выходит на связь. А живет она с сыном, который имеет психические расстройства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Полицейские обнаружили на полу тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления обоснованно подозревается 59-летний сын погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа", - сказано в сообщении.

Тело женщины направлено в морг для выяснения обстоятельств происшествия.

Следователи открыли уголовное производство.

В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери в их квартире на ул. Радужной. Он перерезал матери горло. Труп спрятал в диване и жил с ним не менее 10 дней. Все обстоятельства выясняют полицейские.

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Дата
03
января

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