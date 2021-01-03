Мужчина жил несколько дней с трупом

В Харькове 59-летний мужчина зарезал 84-летнюю мать и несколько дней жил с трупом. Фото: npu.gov.ua

В Харькове в квартире по ул. Валентиновский 59-летний мужчина зарезал 84-летнюю мать и несколько дней жил с трупом.

Полицию 2 января вызвал родственник погибшей. Объяснил, что бабушка его жены несколько дней не выходит на связь. А живет она с сыном, который имеет психические расстройства, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задушил и спрятал в диван: мужчина несколько дней прожил с трупом тестя в доме

"Полицейские обнаружили на полу тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления обоснованно подозревается 59-летний сын погибшей, который во время убийства находился дома. Он сообщил, что зарезал свою мать во время психического приступа", - сказано в сообщении.

Тело женщины направлено в морг для выяснения обстоятельств происшествия.

Следователи открыли уголовное производство.

В Киеве задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 76-летней матери в их квартире на ул. Радужной. Он перерезал матери горло. Труп спрятал в диване и жил с ним не менее 10 дней. Все обстоятельства выясняют полицейские.