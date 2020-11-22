Мужчина лег на рельсы и погиб под грузовым поездом

Мужчина попал под колеса грузового поезда. Фото: Reuters

В Одессе мужчина лег на железнодорожные пути и не реагировал на сигналы поезда, от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Ведется следствие. Об этом сообщает пресс служба полиции Одесской области.

"53-летний житель Винницы в час ночи, 22 ноября, попал под колеса грузового поезда возле станции" Сухой лиман "и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовик протаранил похоронную процессию: 9 погибших

При приближении поезда мужчина лежал на железнодорожных путях и не реагировал на его сигналы. Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать трагедии.

"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, ведется следствие ", - отмечается в сообщении.

В Запорожье грузовой поезд сбил подростка, который шел через рельсы. От полученных травм парень погиб на месте.