Мужчина кастрюлей забил насмерть товарища во время ссоры

Мужчина убил кастрюлей товарища. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали местного жителя, который убил товарища кастрюлей.

Сообщение в полицию поступило от врачей "скорой" помощи. Об этом информирует ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Во время застолья между хозяином дома и его гостем возник спор, в которой последний схватил со стола кастрюлю и несколько раз ударил по голове собутыльника. От полученных травм 53-летний мужчина умер, а злоумышленник лег спать в соседней комнате", - говорится в сообщении.

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52-летнего злоумышленник, не отрицал свою вину. Его задержали на месте преступления.

Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - 60 суток содержания под стражей. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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