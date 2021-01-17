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воскресенье, 17 января 2021 15:04

Мужчина кастрюлей забил насмерть товарища во время ссоры

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Мужчина кастрюлей забил насмерть товарища во время ссоры
Мужчина убил кастрюлей товарища. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали местного жителя, который убил товарища кастрюлей.

Сообщение в полицию поступило от врачей "скорой" помощи. Об этом информирует ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Во время застолья между хозяином дома и его гостем возник спор, в которой последний схватил со стола кастрюлю и несколько раз ударил по голове собутыльника. От полученных травм 53-летний мужчина умер, а злоумышленник лег спать в соседней комнате", - говорится в сообщении.

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52-летнего злоумышленник, не отрицал свою вину. Его задержали на месте преступления.

Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - 60 суток содержания под стражей. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Крыму 39-летняя женщина задушила собственного ребенка. Трагедия произошла 14 января во Евпатории. Мальчику было 9 лет.

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