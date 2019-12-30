В Первомайске изнасиловали 13-летнюю девочку. Фото: Prm

В Первомайске Николаевской области 40-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу.

Пострадавшая является воспитанницей Первомайского реабилитационного центра. Именно сотрудники заведения обратились в полицию с сообщением, что девочка не вернулась из школы, сообщают "Факты".

Школьницу нашли в доме 40-летнего мужчины. Он изнасиловал ребенка. Утверждал, что девочка - его знакомая и добровольно согласилась на секс.

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Правоохранители открыли уголовное производство, мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В Николаеве мужчина с расстройствами здоровья забрал шестилетнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил над ребенком сексуальное надругательство.