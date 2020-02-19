На Буковине мужчина избил в школе обидчика своего сына. Фото: zaxid.net

В селе Окно Заставнивского района Черновицкой области мужчина избил 17-летнего обидчика своего 10-летнего сына. Конфликт произошел в помещении местной школы.

В полицию обратилась 32-летняя мать избитого старшеклассника. С травмами головы и ушибом грудной клетки ученика доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Полицейские опросили участников события и очевидцев и установили, что накануне на территории образовательного учреждения между потерпевшим и 10-летним сыном нападавшего возник словесный конфликт. Во время спора старшеклассник нанес младшему ученику удары по голове. Когда 10-летний парень рассказал дома об инциденте, отец пошел в школу разбираться с обидчиком ребенка. Мужчина также обратился в полицию со встречным заявлением об избиении сына", - сказано в сообщении.

По обращениям родителей обеих сторон конфликта следователи начали два уголовных производства.

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