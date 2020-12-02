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среда, 02 декабря 2020 14:01

Мужчина из СИЗО выманивал деньги у предпринимателей

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Мужчина из СИЗО выманивал деньги у предпринимателей
Мужчина успел обмануть 30 граждан из разных частей Украины Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье разоблачили мужчину, который будучи в СИЗО выманивал деньги у предпринимателей.

Мужчина успел обмануть 30 граждан из разных частей Украины, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

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"Фигурант звонил к сотрудникам предприятий и организаций, представлялся управляющим этих учреждений и приказывал им перечислить из кассы учреждения деньги на указанную им банковскую карточку, мотивируя это рабочими вопросами. После получения средств злоумышленник блокировал номера телефонов сотрудников. Таким образом фигурант обманул более 30 граждан из разных регионов Украины", - сказано в сообщении.

1 декабря полицейские провели обыск в камере осужденного. Они обнаружили и изъяли сим-карты мобильных операторов, мобильные телефоны и черновые записи.

Правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Кроме того, решается вопрос сообщения мошеннику о подозрении.

В Николаеве полицейские разоблачили в махинациях заключенного, который из СИЗО продавал фейковые автомобили. Злоумышленник, который находится под стражей в СИЗО, в интернете размещал объявления о продаже транспортных средств, из потенциальных покупателей требовал деньги за якобы доставку, а получая, исчезал.

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