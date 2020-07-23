Мужчина из окна обстрелял полицейских

Задержанному назначили психиатрическую экспертизу. Фото: pexels.com

В Арцизском р-не Одесской обл. мужчина обстрелял полицейских из своего дома.

Об этом в полицию сообщил председатель одного из сельсоветов Арцизского р-на, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской обл.

Из дома 60-летнего местного жителя слышали выстрелы.

Для проверки на место происшествия прибыли сотрудники территориального отдела полиции. Человек через окно продемонстрировал им пистолет. Сказал, что выстрелит, если те приблизятся.

Полицейские потребовали сдать оружие. Мужчина начал стрелять в их сторону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве таксист стрелял в пассажира

Правонарушителя разоружили и доставили в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

Пострадавших нет. Правонарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

Задержанному назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

В Хмельницком пьяный мужчина открыл огонь по полицейских, которые прибыли на вызов. Как отмечается, полицию вызвала 16-летняя девочка. Она пожаловалась, что дома ее отец угрожал убить всех членов семьи.