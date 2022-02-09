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среда, 09 февраля 2022 11:04

Мужчина из Харьковской области собирал информацию о ВСУ для российских спецслужб

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Мужчина из Харьковской области собирал информацию о ВСУ для российских спецслужб
Подозреваемого завербовали, когда он уехал на заработки. Фото: Pexels

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили завербованного российскими спецслужбами местного жителя.

Он ездил в Россию на заработки и там его завербовали. Иностранная спецслужба применяла угрозы и психологическое давление, передает СБУ.

Мужчину заставляли собирать и передавать российским кураторам актуальную информацию о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, вооружении, системе охраны и обороны.

"По возвращении нашего соотечественника в Харьковскую область российские спецслужбы требовали выполнения разведывательных задач из-за угроз репрессий в отношении его родственников, которые остались в РФ", - говорится в сообщении.

СБУ смогла предотвратить передачу представителям России секретной информации.

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Разоблаченному гражданину сообщили о подозрении. Государственная измена карается лишением свободы до 15 лет.

Контрразведка Службы безопасности Украины с 2014 года нейтрализовала более 30 агентурных сетей Российской Федерации. Более 180 преступников осудили за государственную измену и шпионаж. Также разоблачили более 20 кадровых работников российской разведки, работавших в Украине под прикрытием должностей дипломатов РФ. Их объявили персонами нон грата.

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Дата
09
февраля

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