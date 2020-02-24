Мужчина искалечил 5-летнего сына на собственном огороде

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 5-летний мальчик попал под фрезу мотоблока, когда его отец пахал приусадебный участок.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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Следователи открыли уголовное производство. Обстоятельства происшествия устанавливаются, говорит в.и.о. начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Александр Гнедов.
Назначен ряд экспертиз.
В селе Ленкивцы в Шепетовском районе Хмельницкой области 3-летний ребенок попал под ножи косилки. За рулем трактора был 29-летний отец мальчика.
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