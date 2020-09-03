Мужчина исчез вместе с авто по дороге на отдых

В Харькове разыскивают 46-летнего Юрия Яцика, который исчез 14 августа вместе с авто. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове разыскивают 46-летнего Юрия Яцика.

Мужчина 14 августа уехал из дома на отдых за город на собственном автомобиле "ВАЗ Нива" белого цвета и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы, серо-зеленые глаза.

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Был одет в костюм камуфляжной расцветки.

Если кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, просят сообщить в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 0572-93-50-40, 068-840-40-49, 102 или другим удобным способом.

В Одесской области разыскивают 39-летнего Сергея Посохова из поселка Захаровка Раздельнянского района. Мужчина поехал на работу в Одессу. Последний раз выходил на связь с родственниками 17 августа.