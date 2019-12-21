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суббота, 21 декабря 2019 19:45

Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии

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Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
В Ирпене поезд травмировал двух человек. Фото: YouTube

В Ирпене Киевской обл. локомотив сбил двух человек.

На Youtube опубликовали запись аварии.

Мужчина и женщина переходили пути у железнодорожного вокзала. В это время их сбил товарный поезд.

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От столкновения женщина получила незначительные травмы. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лобно-теменной части головы, перелом ребер и тупая травма живота. Его прооперировали в в Ирпенский центральной городской больницы.

На железнодорожных путях вблизи села Ланна Карловского района Полтавской грузовой поезд смертельно травмировал 39-летнего мужчину. Подробности происшествия Gazeta.ua рассказала инспектор Карловской районного отдела полиции Людмила Романюк.

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Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

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