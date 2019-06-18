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вторник, 18 июня 2019 12:44

Мужчина и двое детей утонули вместе с авто

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Мужчина и двое детей утонули вместе с авто
В Перекопском канале на Херсонщине мужчина и 2-е детей утонули вместе с авто. Фото - Репортер

В Херсонской области из Перекопского канала достали тела мужчины и 2-х детей.

Они затонули в результате автомобильной аварии возле села Магдалиновка Чаплинского района 17 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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"Во время поиска было установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал с дороги в Перекопский канал", - сказано в сообщении.

Погибшие - 35-летний водитель и дети - 17 и 5 лет. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Между селами Алексеевка и Соколец Немировского района Винницкой области в реке Южный Буг нашли затонувший автомобиль нa глубине около 2 м. В салоне обнаружили тела 54-летнего Юрия и 52-летней Инны Нахимчуков.

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