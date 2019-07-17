Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе

Фото: mk.dsns.gov.ua

17 июля около 00:30 на 46 км автодороги "Николаев-Благовещенск" произошла смертельная авария. Вблизи села Лукашевка Первомайского района Николаевской области столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и рейсовый пассажирский автобус Neoplan сообщением "Железный Порт - Шепетовка".

В результате столкновения 35-летний водитель легковушки, его 12-летний сын и 7-летняя дочь погибли на месте. Женщина-пассажир с этого авто доставлена ​​в Первомайскую больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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В автобусе находилось 30 пассажиров и два водителя. Они не пострадали.

В полиции открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, продолжаются следственные мероприятия.

Вблизи села Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области "Киа Спортейдж" в лоб протаранил "Форд Фокус". В нем ехала семья Чопов из села Малая Турья - 29-летний Владимир с женой Натальей, 33 года, и сыновьями 5-летним Тимофеем и Кириллом, 3 года. Дети от травм скончались в больнице. Их мать в тяжелом состоянии.