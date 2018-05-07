Мужчина хранил оружие и боеприпасы в подсобке

Фото: СБУ

В Сумах сотрудники СБУ обнаружили оружие и боеприпасы. Их незаконно вывезли из оккупированных районов Донбасса.

"Правоохранители установили, что житель областного центра хранил военные средства поражения в личном подсобном помещении вблизи места жительства. Во время санкционированного обыска в здании сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-22, 4 гранаты Ф-1 и 2 тротиловые шашки. Оперативники спецслужбы задокументировали факт противоправного ввоза в Сумскую область оружия с Донбасса", - говорится в сообщении СБУ.

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На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства и сообщения злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

У жилых домов в пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области оперативники Государственной пограничной службы Украины обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов.