Мужчина хотел взорвать дом Фото: mk.npu.gov.ua

3 сентября в городе Николаев произошел инцидент. В полицию позвонил мужчина, проживающий в многоквартирном доме по улице Никольской и рассказал о соседе, который признался ему, что хочет подорвать свою квартиру, в которой проживает с мамой. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

На указанный адрес сразу приехали взрывотехники, спасатели, бойцы роты полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции.

Людей эвакуировали из дома, так как там уже чувствовался запах газа и это угрожало жизни жителей. Они перекрыли газоснабжение во всем доме.

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Когда преступник вернулся в свой дом, его сразу задержали.

"40-летний мужчина утверждает, что такого не делал, ведь проходил лечение в медицинском учреждении. По словам его матери, он действительно находится на определенном медицинском учете, имея расстройства здоровья", - рассказали полицейские.

В полиции уже открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом. Следствие продолжается.

В селе Требухов Броварского района Киевской области пьяный мужчина пытался взорвать гранатой семью знакомого.Для этого мужчина проник в дом.