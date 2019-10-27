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воскресенье, 27 октября 2019 15:04

Пьяный мужчина пытался взорвать семью знакомого

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Пьяный мужчина пытался взорвать семью знакомого
Преступник и хозяин дома получили ранения. Фото: Полиция

В с. Требухов Броварского р-на. Киевской обл. пьяный мужчина пытался взорвать гранатой семью знакомого.

Для этого мужчина 1959 года рождения проник в дом, сообщает пресс-служба полиции.

39-летний хозяин дома быстро среагировал и вытолкал мужчину на улицу. Граната взорвалась во дворе. Хозяин дома и преступник получил ранения.

Оба госпитализированы. Злоумышленник находится в спецпалате медучреждения.

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На месте происшествия обнаружили остатки от гранаты похожей на РГД-5 и детали от еще одной гранаты. Злоумышленник задержан.

По факту возбуждены уголовные производства.

Подозреваемый в стрельбе в Харькове подорвал себя гранатой. После стрельбы он скрылся с места преступления на автомобиле Toyota RAV4. В нескольких километрах поджег его и выбросил часть оружия, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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