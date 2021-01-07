Мужчина ехал на автомобиле с привязанной к фаркопу собакой

Неизвестный мужчина управлял автомобилем Opel, к фаркопа которого был привязан собака. Фото: Нацполиция

Во Львовской области мужчина ехал на автомобиле с привязанным к фаркопа собакой.

По факту жестокого обращения с животным открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"6 января во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что неизвестный мужчина управлял автомобилем Opel, к фаркопу которого был привязан собака. Происшествие случилось на автодороге между селами Старычи и Шкло, при этом животное было травмировано ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители опросили авторе поста и установили личность злоумышленника. Им оказался житель города Новояворовск в возрасте 53 года.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

В Киеве неизвестные зарезали нескольких собак, якобы с намерением съесть их. Нелюдей и то, что они совершили с животными, сняли на камеру в лисомасиви на Воскресенке.